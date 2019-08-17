Лондон, , 08:07 — REGNUM

«Неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне» назвало пассажирку аварийно севшего рейса самолета А321 Аллу Г. 17 августа в своем материале британское издание Daily Mail.

Такого эпитета женщина удостоилась за то, что сразу после аварийной посадки А321 на кукурузном поле она стала снимать видео, в котором «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».

При этом сама Г. в интервью «360» призналась, что она удачно пережила аварийную посадку и эвакуацию из самолета и отделалась только несколькими синяками и ссадинами.

Кроме этого, женщина утверждает, что она сняла видео, которое британское издание озаглавило как «Неблагодарная стриптизерша жалуется после того, как ее спасли во время аварийного приземления», для того, чтобы поделиться со своими подписчиками в соцсетях произошедшим с нею.

Также пользователей Instagram возмутило поведение Аллы Г., которая пожаловалась в этом видео на свою испачканную руку и ни в одном из своих последующих роликов не поблагодарила пилотов за свое спасение. Сама Г. заявила, что она намерена подать в суд на британское издание и тех, кто, по ее мнению, получил деньги за передачу Daily Mail соответствующих материалов.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» А321 с 224 пассажирами на борту совершил 15 августа аварийную посадку на одном из подмосковных полей через несколько минут после взлета из-за попадания птиц в оба двигателя.

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