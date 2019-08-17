Екатеринбург, , 05:51 — REGNUM

В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие на улице 40 лет Комсомола. Автомобиль выехал на тротуар и сбил 55-летнего пешехода.

Как сообщает интернет-газета Znak, ДТП произошло вечером 16 августа. Машина под управлением 36-летнего гражданина ехала со стороны улицы Сыромолотова в сторону улицы Мурманской. По предварительной информации водитель не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на пешеходный тротуар.

Попавший под колёса мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 9 августа в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела о так называемой «бешеной Хонде».

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Напомним, что 14 ноября 2018 года мужчина, управлявший автомобилем «Хонда», выехал на пешеходный тротуар и на большой скорости сбил троих человек, после чего врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три пешехода: мужчина и женщина с грудным ребёнком.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии предъявлены обвинения по трём статьям уголовного кодекса (хулиганство, использование подложного документа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).