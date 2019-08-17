Веллингтон, , 05:28 — REGNUM

Полиция Новой Зеландии арестовала 23-летнего мужчину по подозрениям в убийстве австралийского туриста в городе Раглан, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 33-летний турист из Австралии был найден мертвым с огнестрельными ранениями на теле в туристическом фургоне в Раглане. Женщина, путешествовавшая с австралийцем, смогла скрыться от убийцы. Как подчеркнули в полиции, этот инцидент шокировал жителей Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на юго-востоке Великобритании был убит полицейский во время осмотра места кражи со взломом. В ходе расследования были арестованы десять мужчин в возрасте от 13 до 30 лет по подозрению в убийстве.

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