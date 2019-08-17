Санкт-Петербург, , 05:23 — REGNUM

Пикап врезался в легковушку Volkswagen Polo на трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла на 99-м километре автодороги в районе посёлка Чаплино. Иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении пикапом Mazda BT-50. В результате удара пикам съехал в кювет и перевернулся, а легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой MAN и загорелась. Водитель Volkswagen погиб на месте, водители грузовика и пикапа получили травмы и были госпитализированы. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Кемеровской области на трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.

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