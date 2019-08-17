Эль-Пасо, США, , 05:02 — REGNUM

Сотни человек приехали на похороны 63-летней Марджи Рекард, погибшей в результате стрельбы в торговом центре американского Эль-Пасо (штат Техас), сообщает Associated Press.

Агентство сообщает, что сотни людей приехали почтить память незнакомой им лично женщины после того, как ее сожитель Антонио Баско объявил, что будет рад всякому, кто приедет на похороны. Отмечается, что люди прибыли из разных регионов США приняли участие в церемонии прощания с Рекард, несмотря на 38-градусную жару.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа злоумышленник устроил стрельбу в торговом центре Эль-Пасо. В результате произошедшего погибли 22 человека, еще около 20 человек получили ранения. Позднее глава МИД Мексики призвал США объявить произошедшее терактом, так как преступник намеренно начал стрельбу с целью убийства мексиканцев.

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