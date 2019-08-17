Оттава, , 04:39 — REGNUM

Несколько переломов получила жительница Канада, упав с высоты в полтора километра, передаёт CNN.

Уточняется, что женщина получила травмы во время прыжка с парашютом, который не раскрылся. Подвёл её и запасной парашют, но женщина упала в лесистой местности, поэтому не разбилась насмерть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня канадский военнослужащий погиб в районе населённого пункта Чешнегирово (Болгария). У канадца не раскрылся парашют.

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