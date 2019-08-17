Рим, 17 августа 2019, 03:56 — REGNUM
Собаки-спасатели вытащили из воды восьмерых человек, тонувших в море, во время праздника Феррагосто в Италии, сообщает агентство ANSA.
Сообщается, что достаточно большое число людей из-за жары решило искупаться в море, несмотря на сильное волнение. В результате не все смогли самостоятельно выбраться на берег и начали тонуть. В частности, восьмерых тонущих удалось вытащить из воды специально обученным собакам-спасателям.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Приморском поселке Руднево чуть не утонули дети во время купания. К счастью, один из отдыхающих на пляже увидел тонущих людей и вытащил их на берег.
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