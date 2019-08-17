Осло, , 03:18 — REGNUM

Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.

«Арестованный признал факты, относящиеся к делу, но пока не признал себя виновным в предъявленных обвинениях. Его объяснения очень помогли для дальнейшего хода расследования», — заявил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби.

Он добавил, что стрелок также рассказал мотивы своего преступления. Однако пока эта информация не разглашается для общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в пригороде Осло Беруме преступник устроил стрельбу в мечети. В результате произошедшего пострадал один человек. Полиция Норвегии не исключила версию теракта. Позднее, на суде, арестованный отказался признать свою вину в содеянном.

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