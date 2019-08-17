Мехико, , 03:10 — REGNUM

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против смертной казни преступника, устроившего стрельбу в американском Эль-Пасо. Об этом он заявил на своей ежедневной пресс-конференции.

«Наша конституция не разрешает смертную казнь. Согласно своим убеждениям мы не хотим смертной казни (для преступника — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард призвал Соединенные Штаты признать инцидент со стрельбой в Эль-Пасо террористическим актом. Он подчеркнул, что произошедшее было именно терактом с целью массового убийства мексиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа мужчина начал стрельбу по людям в торговом центре американского Эль-Пасо (штат Техас). В результате стрельбы погибли 22 человека, еще около 20 человек получили ранения.

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