Новый Орлеан, США, , 02:55 — REGNUM

Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту разбился недалеко от американского Нового Орлеана (штат Луизиана), передает телеканал Fox News.

По предварительным данным, самолет разбился в районе 23:00 по московскому времени через некоторое время после взлета из аэропорта Лайкфронт. В настоящее время причины падения воздушного судна не установлены. В результате катастрофы погибли два человека — пилот и пассажир самолета. В настоящее время полиция расследует причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа двухместных самолет с электродвигателем аварийно сел на озеро в Норвегии. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Причины произошедшего не раскрывались.

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