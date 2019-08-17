Челябинск, , 02:24 — REGNUM

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Уйском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что столкновение произошло на 183-м километре автодороги Магнитогорск — Чебаркуль. В результате ДТП водитель автобуса и трое пассажиров получили травмы средней степени тяжести и были отправлены в больницу. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автобуса. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками на выезде из Ростова-на-Дону. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автобуса, не выбравший безопасную дистанцию.

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