Пушкин, Санкт-Петербург, , 01:17 — REGNUM

Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, следовавшей на вызов к больному в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД Северной столицы.

Сообщается, что инцидент произошел в Пушкинском районе. По предварительной версии, легковой автомобиль врезался в скорую помощь, ехавшую на вызов к больному со включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадали три человек. Врач и фельдшер скорой были госпитализированы с травмами средней тяжести, водитель легковушки получил легкие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Перми машина скорой помощи в результате столкновения с автомобилем опрокинулась на бок. По предварительной версии, скорая помощь спешила на вызов к больному, однако столкнулась с автомобилем марки Nissan. В результате аварии пострадали четыре человека.

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