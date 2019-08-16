Сочи, Краснодарский край, , 22:20 — REGNUM

В Сочи городские власти подготовились к эвакуации жителей из-за возможных сильных ливней и смерчей. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает администрация города.

Алексей Боголюбов. Море перед штормом. 1860

Напомним, что сегодня в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем. В реках очень возможен резкий подъем воды. Непогода продлится до 19 августа.

Глава города Андрей Пахомов распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Все силы и средства города подготовлены для эвакуации жителей.

Также Пахомов обратился к федеральным властям с просьбой наладить ночное дежурство дорожных служб на трассах. Также следить за обстановкой будут экипажи ДПС.