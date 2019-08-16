Иерусалим, , 21:54 — REGNUM

Израильские военные засекли пуск ракеты по израильской территории из сектора Газа. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что ракета была сбита в воздухе. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

«Зафиксирован пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПРО «Железный купол», — сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Стоит отметить, что запуск ракеты спровоцировал активацию сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и в городе Сдероте.