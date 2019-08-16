Челябинск, , 20:00 — REGNUM

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме имени Пчелина постройки конца XIX века. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар в доме на улице Труда, 56 произошёл в ночь с 9 на 10 августа. Пламя удалось оперативно потушить, но здание оказалось серьёзно повреждено.

В ходе следствия выяснилось, что здание подожгли. Сейчас следствию предстоит найти виновных. Расследование этого дела взяла на контроль прокуратура Центрального района Челябинска.