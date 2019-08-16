Киев, , 19:57 — REGNUM

Среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, есть как российские граждане, так и гражданин Украины. Об этом 16 августа сообщил журналистам глава пресс-службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», — приводит его слова агентство УНН.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о захвате пирата в районе камерунского порта Дуала грузового судна с восемью членами экипажа, среди которых — трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Само судно принадлежит датской компании «Ультрабалк» и следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

В МИД России сообщили, что дипломаты сотрудничают с властями Камеруна и владельцем судна для скорейшего освобождения моряков.

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