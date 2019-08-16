Курск, , 19:50 — REGNUM

В Курске возбуждено уголовное дело о гибели школьника, утонувшего в реке Сейм 13 августа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Мальчик 2004 года рождения вечером 13 августа находился на территории спортивно-оздоровительного комплекса вместе с тренерами спортивной школы и другими воспитанниками. Дети купались в открытом водоёме на территории комплекса. Один из детей во время купания пропал под водой и утонул.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновников.