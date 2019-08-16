Кемерово, , 19:42 — REGNUM

Три человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП на автотрассе «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» в Кемеровской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, на 26-м километре трассы столкнулись автомобили Toyota, Kia и Chevrolet. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель Kia, который выехал на встречную полосу в нарушение правил дорожного движения.

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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