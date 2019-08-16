Ульяновск, , 19:34 — REGNUM

В результате лабораторных исследований в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области выявлен кумарин. Об этом заявил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко.

По его словам, диагноз подтвержден.

Читайте также:Отравление в Ульяновске — трансляция

«В сыворотке крови находятся производные кумарина, который, по сути, является крысиным ядом», — цитирует представителя клинического центра «Интерфакс-Поволжье».

Он добавил, что прогноз благоприятный для пострадавших, поскольку в случаях отравления варфарином — лекарством, сходным по составу с кумарином и состоящим из тех же компонентов, что и крысиный яд, неблагоприятные симптомы обычно проходили за 5−6 дней, и пациенты выписывались из стационара.

«Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает», — добавил Пономаренко. Он отметил, что контактирует с коллегами в Тольятти, где пациенты со схожей симптоматикой лечатся уже второй месяц.

«Мы сдерживаем показатели все, но выздоровление, к сожалению, пока не наступает», — заключил он.

Читайте также: Отравление маслом в Ульяновске: сырьё привезли из Самарской области?

Кумарин — используется как ароматизатор в табачных изделиях. В медицине применяются в качестве антикоагулянтов непрямого действия. Производные кумарина являются снотворными средствами. Является причиной болезненных кровотечений у крупного рогатого скота, Также на основе кумарина делают крысиный яд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области первый случай отравления произошёл 3 августа. Накануне после госпитализации семи человек один из пострадавших скончался. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

При этом в середине июля отравились 69 граждан Узбекистана в селе Кошелевка Сызранского района Самарской области. Мужчины приехали в регион на сельскохозяйственные работы. Они жили все вместе и готовили еду самостоятельно. По данному факту следственное управление СКР по Самарской области начало проверку. 14 июля один из пострадавших скончался.