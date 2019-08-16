Екатеринбург, , 19:31 — REGNUM

В Академическом районе Екатеринбурга затравили мать ребёнка-инвалида из-за парковочного места. Об этом сообщает «Новый день».

Женщина, как жительница дома на ул. Академика Сахарова, имеет своё парковочное место во дворе как мать «сложного» ребёнка. Однако её место часто занимают, и в последний раз жительница даже вызвала эвакуатор, чтобы автомобиль нарушителей увезли на штрафстоянку.

После этого неизвестные стали расклеивать оскорбительные листовки с персональными данными женщины и её подруги, которая участвовала в вызове эвакуатора. Видеозапись с участниками инцидента будет отнесена в полицию — ранее женщины написали заявление по факту случившегося.

Напомним, конфликты из-за парковки стали частью российской жизни. В 2018 году в Петербурге преступник нанёс незнакомцу смертельные травмы в ходе конфликта из-за парковочного места.

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