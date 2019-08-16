Котельники, Московская область, , 19:21 — REGNUM

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в подмосковном городе Котельники. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

«По ходатайству дознавателя МУ МВД России «Люберецкое» задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине Котельников, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером в Котельниках вооружённый ружьём мужчина устроил стрельбу в магазине, после чего забаррикадировался в помещении. В ходе переговоров с полицией злоумышленник потребовал передать ему бутылку коньяка, позднее он был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, мотивом действий мужчины могла послужить ссора с девушкой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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