Курск, , 19:08 — REGNUM

В Фатежском районе Курской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семьи из четырех человек при пожаре в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Пожар произошёл 16 августа. Соседи заметили, что горит дом, в котором проживали 47-летняя женщина и трое её сыновей. Им было 12 лет, 11 лет и четыре года. После тушения пожара в доме были обнаружены четыре тела.

Золотухинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят экспертизы

Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме в Курской области сгорела женщина с тремя детьми