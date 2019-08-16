Нижний Новгород, , 19:08 — REGNUM

Одного из кировских подростков, пропавших 14 августа, опознал по ориентировке местный житель. Мальчик был найден, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Подросток пояснил следователям, что ушёл просто гулять. При этом второй подросток до сих пор не найден. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 14 августа из гостиницы на улице Лопатина ушли двое подростков 2004 и 2005 года рождения. До настоящего времени местонахождение одного из них неизвестно. В Нижний Новгород они прибыли на экскурсию в составе организованной группы в сопровождении педагогов из Кирова.

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