Ульяновск, , 18:55 — REGNUM

Масло, которым отравились несколько человек в Ульяновской области, двое из которых скончались, продавали в одном из учреждений здравоохранения региона. Об этом заявила замглавы областного минздрава Инна Чигирёва.

По её словам, представитель семьи, которая производила масло кустарным способом в Теренгульском районе, работает в государственном учреждении здравоохранения региона.

«Они работают в нашей системе. Они на работе просто по знакомству это масло продавали», — сообщила Чигирева «УлПравда ТВ».

Как сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали больницы с отравлением и кровотечением различной локализации. Среди пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Один из них, госпитализированный в тяжёлом состоянии, ранее скончался. Но первой от отравления маслом скончалась женщина ещё 3 августа. Она употребляла препараты для разжижения крови по назначению врача, и ей был поставлен диагноз «передозировка антикоагулянтами».

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Своё расследование начал региональный Роспотребнадзор.