Гавана, , 18:37 — REGNUM

По меньшей мере пять человек погибли в результате удара молнии на севере Кубы. Об этом 16 августа сообщает газета Granma.

По информации издания, трагический инцидент произошёл на пляжегорода Санта-Крус-дель-Норте в 40 километрах от Гаваны.

Сообщается, что в числе погибших — трое детей. Ещё один несовершеннолетний был госпитализирован.

Как отмечается, по данным Института геофизики и астрономии Кубы, жертвами ударов молний в стране ежегодно становятся порядка 65 человек.