Гавана, 16 августа 2019, 18:37 — REGNUM
По меньшей мере пять человек погибли в результате удара молнии на севере Кубы. Об этом 16 августа сообщает газета Granma.
По информации издания, трагический инцидент произошёл на пляжегорода Санта-Крус-дель-Норте в 40 километрах от Гаваны.
Сообщается, что в числе погибших — трое детей. Ещё один несовершеннолетний был госпитализирован.
Как отмечается, по данным Института геофизики и астрономии Кубы, жертвами ударов молний в стране ежегодно становятся порядка 65 человек.