Краснодар, , 18:06 — REGNUM

Ливни, грозы в сочетании со шквалистым ветром прогнозируются на территории Краснодарского края вечером 16 августа, а также 17−19 августа, сообщили ИА REGNUM в Росгидрометеоцентре.

До конца суток 16 августа, а также в течение выходных, 17−18 августа, и утром 19 августа на территории края пройдёт сильный дождь, ливень, ожидаются грозы. Ветер усилится, порывы будут достигать 20−22 метров в секунду.

На реках Кубани прогнозируется подъем воды, а над Чёрным морем от Анапы до Магри могут формироваться смерчи.

В Сочи непогода, предупреждают синоптики, продержится с вечера 16 августа и до 19 августа. Помимо резких подъемов воды специалисты прогнозируют угрозу селей в горной зоне.

Добавим, что непогода прогнозируется и в соседней Адыгее — там также ожидаются ливни. Грозы, сильный ветер.