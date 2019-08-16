Краснодар, 16 августа 2019, 18:06 — REGNUM
Ливни, грозы в сочетании со шквалистым ветром прогнозируются на территории Краснодарского края вечером 16 августа, а также 17−19 августа, сообщили ИА REGNUM в Росгидрометеоцентре.
До конца суток 16 августа, а также в течение выходных, 17−18 августа, и утром 19 августа на территории края пройдёт сильный дождь, ливень, ожидаются грозы. Ветер усилится, порывы будут достигать 20−22 метров в секунду.
На реках Кубани прогнозируется подъем воды, а над Чёрным морем от Анапы до Магри могут формироваться смерчи.
В Сочи непогода, предупреждают синоптики, продержится с вечера 16 августа и до 19 августа. Помимо резких подъемов воды специалисты прогнозируют угрозу селей в горной зоне.
Добавим, что непогода прогнозируется и в соседней Адыгее — там также ожидаются ливни. Грозы, сильный ветер.