Воронеж, 16 августа 2019, 17:56 — REGNUM
В Воронеже неизвестная женщина подбросила новорожденного ребенка к кафедральному собору. Полиция устанавливает личность матери, сообщила ИА 16 августа руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Сообщение об обнаружении ребенка в центре Воронежа, у входа в кафедральный собор, поступило в полицию рано утром 14 августа. Ребенок находился в сумке, оставленной у схода в церковь.
Полицейские ищут мать ребенка. По данным камер видеонаблюдения удалось установить приметы женщины, которая, предположительно, оставила сумку: на вид примерно 30−35 лет, невысокого роста, волосы темные.