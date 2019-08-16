Воронеж, , 17:56 — REGNUM

В Воронеже неизвестная женщина подбросила новорожденного ребенка к кафедральному собору. Полиция устанавливает личность матери, сообщила ИА 16 августа руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Сообщение об обнаружении ребенка в центре Воронежа, у входа в кафедральный собор, поступило в полицию рано утром 14 августа. Ребенок находился в сумке, оставленной у схода в церковь.

Полицейские ищут мать ребенка. По данным камер видеонаблюдения удалось установить приметы женщины, которая, предположительно, оставила сумку: на вид примерно 30−35 лет, невысокого роста, волосы темные.

«Сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения вышеуказанной женщины, сообщить по телефонам: (473) 251−12−16, 269−69−00, 269−69−31 или 02. Конфиденциальность гарантирована», — отметили в полиции.