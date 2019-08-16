Полевской, Свердловская область, , 17:28 — REGNUM

На Урале в городе Полевском полностью восстановлено газоснабжение, после случившейся накануне аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пуск газа в дома, где не оказалось хозяев в момент работы специалистов газовой службы, будет осуществляться индивидуально», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Полевском повреждение газового трубопровода высокого давления произошло 14 августа. Из-за аварии около 19 тысяч жителей остались без газа. Специалисты выехали на место происшествия и начали восстанавливать повреждённый участок. К вечеру 15 августа часть домов удалось вновь подключить к системе газоснабжения.

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