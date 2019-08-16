Воронеж, , 17:22 — REGNUM

Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже днём 16 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 14:00 на улице Маршала Жукова. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ маршрута №58В, не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с автомобилем Hyundai IX35. Автомобиль от удара отбросило на сторону для встречного движения, где он столкнулся с другим автобусом, следовавшим по маршруту №59А.

В результате аварии травмы получили пассажиры автобуса №58В, 49-летняя женщина и двухлетний мальчик, их госпитализировали.

Отметим, что это не первая авария с участием общественного транспорта в Воронеже за последние дни — 13 августа в ДТП попал автобус маршрута №90.