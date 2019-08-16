Волгоград, , 17:15 — REGNUM

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Волжского Волгоградской области, который в ходе конфликта на парковке убил автолюбителя. Приговор вынесли ещё в мае 2019 года, но сторона защиты подала апелляцию и просила снизить наказание, исключив часть обвинения. Жалобу подсудимого отклонила судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда, сообщили 16 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как следует из приговора суда, в сентябре 2018 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, услышал громкую музыку из припаркованного возле многоэтажного дома автомобиля. Он взял газовый пистолет, спустился из квартиры на парковку к автомобилю и без предупреждения выстрелил в голову водителя. От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте.

Расследование дела занимался региональный Следственный комитет. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.