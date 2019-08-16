Белгород, , 16:57 — REGNUM

На территории одной из промзон Белгорода житель областного центра организовал производство изделий из кальмаров и рыбы. На морепродукты отсутствовали необходимые документы, а всю продукцию готовили с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Работу подпольного цеха пресекли сотрудники правоохранительных органов, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального УМВД.

На производстве хранилось около 50 килограммов кальмаров и рыбы. Ни на сырьё, ни на готовую продукцию у владельца цеха документов не было, на изделиях, готовых к реализации, отсутствовала маркировка. Специалисты регионального Роспотребнадзора в лабораторных исследованиях установили, что продукция не соответствует гигиеническим требованиям безопасности. Кроме того, на производстве без оформления работали семь жителей Белгородской области, некоторые из них проживали на территории предприятия.

В отношении владельца предприятия составлено три административных протокола. Деятельность цеха приостановлена, изъятую продукцию уничтожат.