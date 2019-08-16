Воронеж, 16 августа 2019, 16:51 — REGNUM
В Воронежской области задержан местный житель, уничтоживший 23 вековых дуба в заказнике — деревья пустили на доски, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 16 августа.
Подозреваемый с помощью нанятых им рабочих уничтожил 23 дуба на территории заказника «Каменная степь». Деревья были высажены около 100 лет назад после научной экспедиции группы ученых во главе с Василием Докучаевым для укрепления оврагов и задержания снега. Ущерб, нанесенный природоохранной территории, оценивается в 25 млн рублей.
Из срубленных столетних дубов изготовили доски, чтобы затем использовать при строительстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ — «Незаконная рубка зеленых насаждений».