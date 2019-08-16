Ульяновск, , 16:47 — REGNUM

Первой от отравления при употреблении растительного масла кустарного происхождения погибла женщина ещё 3 августа. Об этом заявила замминистра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

По её словам, женщина употребляла препараты для разжижения крови по назначению врачи в связи с основным заболеванием.

«Она поступила с клиникой желудочно-кишечного кровотечения, в итоге погибла», — цитирует замглавы ведомства «Интерфакс-Поволжье».

Также представитель министерства отметила, что все следующие случаи отравления объединены семейными или родственными связями и позволяют заподозрить отравление одним продуктом, а именно, растительным маслом от одного производителя. Симптомы отравления у всех очень схожие.

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«Какое это вещество — пока официально сказать нельзя», — заключила Чигирева.

По поводу шестерых пациентов, остающихся в больницах, проводилась консультация с федеральными медиками, в настоящее время эвакуация пострадавших, включая двоих детей, не требуется, их состояние удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали больницы с отравлением и кровотечением различной локализации. Среди пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Один из них, госпитализированный в тяжёлом состоянии, ранее скончался. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Проводится проверка Роспотребнадзора.