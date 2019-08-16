Тверь, , 16:38 — REGNUM

Уголовное дело в отношении председателя Кимрской городской думы Тверской области, а также двух жительниц города, обвиняемых в коррупционных преступлениях, передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 16 августа. Фигурантам дела инкриминируют получение взятки, растрату, пособничество в получении взятки и совершении растраты.

Как считает следствие, в 2010 году обвиняемый, который на тот момент исполнял обязанности главы Кимр, обратился представитель коммерческой фирмы для предоставления участка земли под гипермаркет. Подходящий участок в наличии у муниципалитета был, и обвиняемый решил передать участок за взятку в 18 млн рублей.

«При этом глава муниципального образования города решил использовать свои служебные полномочия по распоряжению указанным земельным участком путем его передачи без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды «подконтрольному» гражданину. В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только под строительство объекта по надуманному основанию — якобы для строительства социально значимого объекта для города», — уточнили в СК.

Для реализации своего плана он привлек двух своих знакомых, одна из которых на тот момент занимала пост председателя комитета по управлению имуществом города Кимры Тверской области. В результате дорогостоящий участок без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды незаконно был передан «подконтрольному» главе города Кимры лицу. Это позволило чиновнику распоряжаться правом аренды. Ущерб, причиненный государству, оценили в 18 млн рублей — в 14,4 млн бюджету города Кимры и 3,6 млн — Тверской области.

Также, по данным следствия, в 2013 году обвиняемый совершил хищение вверенных ему бюджетных денежных средств в сумме, превышающей 419 тысяч рублей: деньги с лицевых счетов города он перечислил на банковский счет знакомой. На эти деньги она приобрела квартиру.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что об уголовном деле в отношении главы Кимр стало известно в 2015 году, позже СК возбудил ещё одно дело. Тогда сообщалось о подозрении в получении взятки в 4,5 млн рублей.

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