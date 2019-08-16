Пхеньян, , 16:02 — REGNUM

Некоторые районы КНДР могут пострадать от наводнения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального комитета КНДР по телевидению и радиовещанию.

Согласно опубликованным данным, уровень воды в реке Туманная (Туманган) может приблизиться к критической отметке (5,5 м). По состоянию на 5:00 по местному времени уровень воды в реке составил 5,23 метра.

«Если уровень воды в реке поднимется, то в зоне затопления окажется 20 сельскохозяйственных угодий города прямого подчинения Насон (уезд Сонбон), общая площадь которых составляет 198 тыс. кв. метров», — сообщили представители Центрального комитета КНДР по телевидению и радиовещанию.

Известно, что ранее на провинцию Хамгён-Пукто и город Насон обрушились тайфуны «Франциско», «Лекима» и «Кроса».

Как отметили специалисты, в период с 15 по 16 августа в провинции Хамгён-Пукто выпало 150 мм осадков, а в городе Кимчхэк — 138 мм осадков.

Напомним, что в августе 2015 года тайфун «Гони», принесший сильные ветры и ливни, обрушился на город прямого подчинения Насон, в результате которого было повреждено 1000 домов, пострадало 11 тыс. человек и погибло около 40 человек.