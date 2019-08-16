Москва, , 15:55 — REGNUM

Второй пилот аварийно севшего в подмосковном поле самолета А321 23-летний Георгий Мурзин госпитализирован, сообщает 16 августа телеканал «360» со ссылкой коммерческого директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилла Скуратова.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — сказал Скуратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт «Уральских авиалиний» Airbus А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем правый. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 76 человек.

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