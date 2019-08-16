Калуга, , 15:35 — REGNUM

Прокуратурой Калужской области взято на контроль расследование уголовного дела, связанного с перекрытием проезжей части на пересечении улиц Кирова и Марата в Калуге и демонстрацией предмета, внешне похожего на огнестрельное оружие. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Андрей Волков, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу. Имеются подозреваемые, причастные к совершению преступления», — сказал Андрей Волков.

Напомним, ранее девять жителей Калуги — пятеро молодых людей и четыре девушки в возрасте от 19 до 26 лет — были оштрафованы полицией за нарушение правил дорожного движения. Весёлая компания на автомобилях перекрыла проезжую часть центральной улицы города, где затем, не обращая внимания на автомобильную пробку, прямо на проезжей части дороги станцевала лезгинку. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город». Один из участников дорожного инцидента держал в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие