Кемерово, , 15:31 — REGNUM

Кемеровские спасатели вернулись из Богучанского района Красноярского края, где они помогали тушить лесные пожары, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Кузбассу.

Как уточнили в ведомстве, в Красноярском крае 50 человек пробыли две недели.

По словам начальника организации службы и подготовки пожарно-спасательных сил и аварийно-спасательных формирований Главного управления МЧС России по Кемеровской области Сергея Тарима, руководившего аэромобильной группировкой, группировка была разделена на две части.

Кемеровские спасатели занимались вырубкой минеральной полосы для предупреждения распространения низового пожара и сухостоя, а также тушили локальные очаги пожара.

Согласно оперативным данным, все природные пожары в Богучанском районе Красноярского края ликвидированы.

Как ранее сообщало ИА, по данным на 15 августа в Красноярском крае горело более одного миллиона гектаров леса. В регионе сейчас устанавливаются причины возникновения лесных пожаров.

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