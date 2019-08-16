Лондон, , 16:01 — REGNUM

Британская полиция начала расследование убийства офицера на юго-востоке Великобритании на фоне волны насильственных преступлений, которые вынудили нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона дать обещание принять все необходимые меры для «защиты законности и порядка». Об этом 16 августа передает агентство Reuters.

Источники в полиции заявили, что констебль Эндрю Харпер был убит во время осмотра места кражи со взломом, куда он выехал после получения сообщения о об ограблении. По последним данным, десять мужчин в возрасте от 13 до 30 лет были арестованы по подозрению в убийстве.

«Я глубоко потрясен и возмущен смертью храброго офицера, дежурившего в долине Темзы прошлой ночью», — написал Джонсон на странице в соцсети Twitter.

Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании пообещал создать 10 000 дополнительных мест в тюрьмах.