Ульяновск, , 15:17 — REGNUM

Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации семерых жителей Ульяновска с подозрением на отравление, двое из которых скончались, сообщает 16 августа пресс-служба СКР.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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В настоящее время следователи проверяют версию об отравлении доставленных в больницу при употреблении растительного масла кустарного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали в больницы с отравлением и кровотечением различной локализации. Отравились двое детей и пятеро взрослых. Позже в больнице скончались два человека. Жизнь двоих несовершеннолетних, которые были доставлены в больницу, «в опасности не находится», уточнили в следственных органах.

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