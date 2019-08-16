Новосибирск, , 15:16 — REGNUM

Новосибирские спасатели вернулись из Иркутской области, где на протяжении 49 дней помогали ликвидировать последствия паводка. Как напомнили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России работали в городах Тулун и Нижнеудинск.

По словам заместителя начальника Сибирского спасательного центра МЧС России подполковника Дмитрия Конюкова, особенно часто новосибирским спасателям приходилось демонтировать разрушенные строения, откапывать водоотводные каналы и убирать нанесённый водой мусор. А также переправлять на лодках людей и спасать животных. В работе была задействована специальная инженерная и плавательная техника.

В ближайшее время в Новосибирскую область должна вернуться ещё одна аэромобильная группировка новосибирских спасателей, которые помогали тушить в Иркутской области природные пожары.

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