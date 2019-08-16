Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM

Факты избиений и вымогательств в петербургском СИЗО-1, он же «Кресты-2», подтвердились в ходе проверки. Об этом заявил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

Он рассказал об «огромных нарушениях», выявленных при переводе в камеры лиц, которые ранее не отбывали наказание. Фактами являются избиения осужденных, вымогательства у них денег, а также преступная безответственность и превышение должностных полномочий сотрудниками СИЗО.

«Мы подготовим доклад директору ФСИН России для принятия процессуальных решений и кадровых решений», — сказал Бояринев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о «бардаке» в СИЗО-1 Петербурга. Такую оценку он дал через день после начала проверки учреждения, последовавшей за публикацией в сети материалов о насилии над подозреваемыми.

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