Тинли Парк, , 15:07 — REGNUM

Во время концерта рок-группы Slipknot в США скончался зритель. Информация о трагическом инциденте, случившимся 11 августа, появилась в прессе только сейчас, передает немецкий канал n-tv.

Концерт проходил в городе Тинли Парк в штате Иллинойс. Спустя час после начала концерта 62-летний зритель Ричард Валадез упал на танцполе перед сценой под песню Sulfur. Находившиеся рядом люди уведомили об этом персонал концертного зала и попытались оказать мужчине первую помощь. Приехавшая спустя 25 минут скорая помощь не смогла спасти Валадеза.

После этого случая компанию Live Nation Entertainment, крупнейшего в мире концертного оператора, обвиняют в неготовности к чрезвычайным ситуациям. В частности, посетители концерта Slipknot пожаловались на медлительность персонала. Тур рок-группы по США продолжился.

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