Самара, , 14:57 — REGNUM

В связи с аварией в Куйбышевском районе Самары на трубопроводе холодного водоснабжения без воды остались около 5,5 тыс. человек, а также школа и детский сад. На время ремонтно-восстановительных работ водоснабжение отключено в 44 многоквартирных домах и в 221 частном домовладении, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, водоснабжение планируется восстановить к 20:00 по местному времени 16 августа. Пока население обеспечивается питьевой водой с помощью двух бойлеров.

По информации ООО «Самарские коммунальные системы», бойлеры начали работать с девяти утра.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой нередко происходили аварии на самарских теплотрассах. Так, в течение двух дней в январе прорвало сначала магистральную трубу, диаметром в метр на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора. Кипяток залил несколько улиц. Ожоги получили 15 человек. Тепла оказались лишены 74,5 тыс. самарцев. Для устранения нарушения были приостановлены подача горячей воды и тепла в 36 учреждений и 388 многоквартирных жилых домов. Во время заполнения системы теплоносителя произошел повторный порыв трубопровода.