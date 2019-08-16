Каневский район, Краснодарский край, , 14:57 — REGNUM

Краснодарские полицейские задержали 30-летнюю гражданку одного из соседних государств по подозрению в мошенничестве — женщина, как считают полицейские, под предлогом снятия порчи, выманила у несовершеннолетней девочки сбережения и ювелирные украшения семьи. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Каневском районе. Выяснилось, что несовершеннолетняя девочка встретила на улице незнакомую женщину, которая сообщила ребенку, что ее родители находятся «под воздействием порчи». Чтобы «порчу» снять, заявила мошенница, требуется провести специальный обряд, для него необходима вся имеющаяся в доме наличность и ювелирные украшения. Девочка передала новой знакомой 115 тыс. рублей и ювелирные изделия на 92 тыс. рублей, в обмен женщина отдала ребенку две монеты и пояснила, что обряд сработает, когда они поменяют цвет. Тогда же женщина обещала вернуть деньги и украшения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 30-летнюю жительницу ближнего зарубежья по месту ее временного проживания в Крыловском районе. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас полиция устанавливает, причастна ли женщина к другим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии «специалисты в области магии» обманули пенсионерку на 260 тыс. рублей.