Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM

Старший бортпроводник самолёта А321 Дмитрий Ивлицкий, экстренно севшего в Подмосковье, узнал о нештатной ситуации на борту, когда самолёт уже приземлился в кукурузном поле. Об этом бортпроводник заявил на брифинге.

«Я сам не понимал, что происходит, пока не приземлились, — сказал Ивлицкий.

Член экипажа отметил, что особой паники на борту самолёта после посадки не было. Кто-то успел закричать, но пассажиров попросили успокоиться, и после этого эвакуировали их через аварийные выходы.

Напомним, инцидент с самолётом А321 произошёл в Подмосковье. В двигатели авиасудна при взлёте попали несколько птиц, из-за чего пришлось совершить экстренную посадку. Никто не пострадал.

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