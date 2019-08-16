Самара, , 14:39 — REGNUM

В Самарской области вынесли приговор группировке, которая пыталась похищать детей, в ее организатор перед созданием банды вышел из колонии. Участники группы обвинялись по ч. 3 ст 30, п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ («Покушение на похищение человека»), пп. «а», «д», «з» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ («Похищение человека»), п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение боеприпасов»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот боеприпасов»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Организатор группы в 2015—2017 годах, находясь в колонии, привлек ранее судимую знакомую и еще пятерых человек к преступной деятельности. У организации были три автомобиля ВАЗ и сим-карты, оформленные на третьих лиц.

В январе 2018 года участники группировки пытались похитить двухлетнего мальчика в Тольятти, позднее в Кинеле они украли четырехлетнего ребенка, требуя с родителей 2 млн рублей выкупа.

Тогда же все участники группы были задержана. Причем двое из них, в период прохождения срочной военной службы в Московской области в 2017 году, похитил 10 ручных осколочных гранат и зарядов к ним.

Приговором суда организатору назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима, главной соучастнице — 13 лет колонии, остальным — от 3 до 8 лет в колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кинель 4-летнего ребенка неизвестные похитили в январе 2018 года. В полицию об этом сообщила мать. По ее словам, похитители были в масках, предположительно — мужчина и женщина. Через некоторое время после похищения женщине на мобильный телефон поступило сообщение с требованием выкупа в размере 2 млн рублей. Подозреваемые были установлены и задержаны. Мальчик был обнаружен в Кировском районе Самары. Его передали матери.

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