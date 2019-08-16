Исламабад, , 14:50 — REGNUM

Мощная бомба взорвалась внутри здания мечети во время пятничной молитвы 16 августа на окраине юго-западного города Кветта, столице провинции Белуджистан. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в местной полиции.

По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, еще около 20 получили ранения.

Абдул Али, начальник местной полиции, заявил, что бомба, вероятно, была приведена в действие дистанционно; пострадавшие доставлены в близлежащие больницы в Кветте.

Пока ни одна из действующих экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.