Исламабад, 16 августа 2019, 14:50 — REGNUM
Мощная бомба взорвалась внутри здания мечети во время пятничной молитвы 16 августа на окраине юго-западного города Кветта, столице провинции Белуджистан. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в местной полиции.
По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, еще около 20 получили ранения.
Абдул Али, начальник местной полиции, заявил, что бомба, вероятно, была приведена в действие дистанционно; пострадавшие доставлены в близлежащие больницы в Кветте.
Пока ни одна из действующих экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.