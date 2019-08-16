Бузулук, Оренбургская область, , 15:04 — REGNUM

В Бузулуке Оренбургской области жители улицы Липовской бьют тревогу. Подпорная стена в районе пятиэтажек разрушается, дома оседают, а стройматериалы падают на территорию частного сектора и дорогу общего пользования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.

Подпорная стена защищает многоэтажные дома от сползания по грунту. Если ее не восстановить, то жилой фонд сползет на частный сектор. Под весом домов подпорки не выдерживают и выдавливаются. Плиты уже погребли под собой хозпостройку и забор на находящемся рядом частном подворье.

Местоположение пятиэтажек имеет особенности. Дома возведены в 2010—2011 годах на территории, которая весной затапливалась рекой Суходол. Перед строительством зданий сделали четырёхметровую насыпь и защитное подпорное сооружение.

По данным мэрии Бузулука, в настоящее время идет поиск подрядчика на выполнение работ по восстановлению подпорок. Источником финансирования станет муниципальный бюджет.

Между тем в ОНФ отметили, что заняться работами должен застройщик. Однако предъявить претензии некому, потому что компания находится в стадии банкротства.