Чеджу, Южная Корея, , 14:40 — REGNUM

Нефтяной танкер загорелся у побережья Южной Кореи, в 124 км к юго-западу от острова Мара. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 1833-тонное судно, на борту которого находилось 13 членов экипажа, загорелось в 17:46 по местному времени. Точные причины последующего затопления судна пока не известны.

За час до происшествия (в 16:32 по местному времени) 31-летний член экипажа (гражданин Мьянмы) получил ожоги лодыжек.

Известно, что представители морской полиции отправили к месту происшествия 3000-тонный патрульный корабль.

«В настоящее время мы обратились за помощью к судам, что находятся в непосредственной близости от места происшествия. Мы делаем все возможное, чтобы спасти экипаж судна», — сообщили представители морской полиции.